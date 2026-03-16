Un hombre resulta herido al caerse de la moto tratando de esquivar un coche en María Auxiliadora

El 112 de Castilla y León ha recibido, a las 10:47 horas, un aviso alertando de un accidente en la céntrica calle de María Auxiliadora.

En el incidente, se han visto implicados una moto y un coche, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria para el motorista. Tal y como refieren fuentes oficiales, el herido se quejaba de dolor en la rodilla y en el codo producto de la caída.

En el lugar, asimismo, se han personado dos dotaciones de la Policía Local para esclarecer las causas del suceso y regular el tráfico de la zona.

Las primeras informaciones apuntan a que el motorista se habría caído al intentar esquivar al coche.