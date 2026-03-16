Un hombre resulta herido al caerse de la moto tratando de esquivar un coche en María Auxiliadora

Producto de la caída, el motorista se quejaba de dolor en la rodilla y en el codo

Un hombre resulta herido al caerse de la moto tratando de esquivar un coche en María Auxiliadora
Un hombre resulta herido al caerse de la moto tratando de esquivar un coche en María Auxiliadora

El 112 de Castilla y León ha recibido, a las 10:47 horas, un aviso alertando de un accidente en la céntrica calle de María Auxiliadora.

En el incidente, se han visto implicados una moto y un coche, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria para el motorista. Tal y como refieren fuentes oficiales, el herido se quejaba de dolor en la rodilla y en el codo producto de la caída.

En el lugar, asimismo, se han personado dos dotaciones de la Policía Local para esclarecer las causas del suceso y regular el tráfico de la zona.

Las primeras informaciones apuntan a que el motorista se habría caído al intentar esquivar al coche.

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