Un hombre resulta herido en una colisión entre dos turismos en la Carretera de la Fregeneda

En la mañana de este jueves se ha registrado un accidente de tráfico en Salamanca capital, el cual se ha saldado con una persona herida.

Tal y como apuntan fuentes oficiales, el siniestro ha tenido lugar a las 08:09 horas en la Carretera de la Fregeneda, donde dos turismos han colisionado por causas que aún se investigan.

En el choque resultó herido un varón de unos 35 años, por lo que se alertó a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que se personaron en el lugar para atender a la víctima cuyo estado, por el momento, no ha trascendido, así como tampoco si se ha requerido su traslado al Hospital.