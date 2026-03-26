Un hombre resulta herido al colisionar un patinete y una moto en el paseo de la Estación

A primera hora de la tarde de este jueves, a las 14:55 horas, los servicios de emergencia se han movilizado hasta el paseo de la Estación alertados por un incidente en el que se han visto implicados una moto y un patintete.

Tal y como han referido fuentes oficiales ambos vehículos habrían colisionado y, producto del impacto, un hombre de 55 años habría resultado herido.

Varios viandantes que se encontraban en ese momento en la zona han acudido a asistir al hombre, que se encontraba tendido sobre el asfalto, hasta la llegada de los agentes de la Policía Local y el personal sanitario de Scayl.