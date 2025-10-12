Un hombre resulta herido tras la explosión de una estufa de leña en Cespedosa de Tormes

Una explosión registrada en la calle Portugal número 20, en el municipio salmantino de Cespedosa de Tormes, se ha saldado con un un varón herido de 56 años.

El suceso se produjo a las 22:46 horas del pasado sábado, 11 de octubre. Según informó el alertante a través de una llamada al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el hombre se encontraba inconsciente.

Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizaron una UVI móvil, un equipo médico de Guijuelo y una ambulancia de soporte vital básico. Asimismo, se informó por protocolo a las empresas suministradoras de energía.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencias atendieron al herido, que fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.