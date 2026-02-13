Un hombre resulta herido tras volcar con su coche y quedar atrapado en su interior en Espino de la Orbada

A las 21:55 horas de la noche de este pasado jueves, 12 de febrero, el 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de un accidente en el término municipal de Espino de la Orbada.

El turismo implicado, refieren fuentes oficiales, habría sufrido un vuelco y, en conscuencia, el conductor del mismo había quedado atrapado en su interior por las piernas.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como bomberos de la Diputación de Salamanca para excarcelar al herido.

Asimismo, personal sanitario de Sacyl se movilizó hasta el punto en el que había ocurrido en suceso para prestar asistencia sanitaria in situ a la víctima, un hombre de 50 años que, finalmente, fue trasladado al Hospital de Salamanca.