Un hombre, trasladado al hospital de Salamanca tras ser atropellado en la carretera de Cantaracillo

Ambulancias a las puertas de Urgencias en el hospital de Salamanca

Una hombre de unos 55 años ha sido atropellado por un vehículo a las 0:55 horas de este sábado, 11 de abril, en el kilómetro 52 de la N-501, a la altura del término municipal de Cantaracillo, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El hombre se encontraba consciente a la llegada del personal del Sacyl y del equipo médico del Punto de Atención Continuada de Peñaranda de Bracamonte. Fue atendido in situ antes de ser trasladado en una unidad medicalizada de emergencias (UME) al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a facilitar la circulación por la carretera.