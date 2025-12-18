Un hombre es trasladado al hospital de Salamanca al sufrir un atropello en la glorieta del Tratado de Tordesillas

Un hombre de unos 50 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca al ser atropellado por un turismo a las 0:00 horas de este jueves en la glorieta del Tratado de Tordesillas, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El herido se quejaba de un traumatismo en la rodilla, por lo que fue atendido in situ por personal del Sacyl antes de ser desplazado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de la ciudad.

Agentes de la Policía Nacional y Local también recibieron el aviso para esclarecer lo ocurrido y controlar la circulación por la glorieta que facilita el acceso a la Segunda Vía de Ronda.