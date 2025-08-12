Dos hombres resultan heridos en una colisión por alcance en Carbajosa

Un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este martes se ha saldadeo con dos personas heridas de carácter leve en el municipio de Carbajosa de la Sagrada.

El siniestro, apuntan fuentes oficiales, se ha producido a las 15:59 horas en la carretera CL-510, a la altura de la rotonda del kilómetro 0, cuando dos furgonetas han colisionado por alcance.

Los heridos, refieren estas mismas fuentes, son dos varones de 42 y 37 años que viajaban en la furgoneta que recibió el impacto.

Tras el suceso, ambos permanecían conscientes en el lugar aunque, eso sí, presentaban dolor en cuello y espalda, según informaron los equipos de emergencia.

Hasta la zona se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha prestado asistencia a los afectados.

Las primeras valoraciones apuntan a que las lesiones que presentan ambas víctimas son leves y, por el momento, no ha trascendido si se ha requerido su traslado al Hospital de Salamanca.