Más de una hora fue necesaria para extinguir el incendio de un vehículo en Doñinos la madrugada de este sábado

Durante la madrugada de este sábado a este domingo, el municipio salmantino de Doñinos ha sido testigo de un aparatoso incendio en la calle Galindo y Perahuy.

Tal y como detallan a este medio Bomberos del parque de Villares, un vehículo estacionado en la vía público echó a arde por, aún, causas desconocidas alrededor de las 3:25 horas. A la llegada de los bomberos, el fuego estaba "bastante agarrado" y las llamas amenzaban a otro coche aparcado al lado, aunque confirman que finalmente solo el primero resultó calcinado por completo.

Más de una hora llevó extinguir el incendio: los bomberos estuvieron trabajando hasta cerca de las 4:45 horas. Pero lograron que no afectase a ninguna vivienda o los daños fueran aún mayores.