Identificadas y detenidas dos de las tres presuntas autoras de un robo con violencia en un bar de Salamanca

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un robo con violencia e intimidación cometido en un bar de Salamanca.

Los hechos tuvieron lugar cuando tres mujeres accedieron al establecimiento y, tras amenazar a los propietarios, se introdujeron en la zona de la barra.

Según han referido fuentes oficiales, las autoras abrieron la caja registradora y sustrajeron en torno a 150 euros en billetes y monedas. Además, intentaron obligar al dueño del local a entregarles las llaves de su vehículo, estacionado en la puerta del bar aunque, eso sí, no lo consiguieron gracias a la negativa y resistencia del propietario.

Antes de huir, y no satisfechas con lo perpetrado hasta el momento, las mujeres rompieron un televisor ubicado junto a la salida.

A la llegada de los agentes al lugar, las tres mujeres ya habían abandonado el establecimiento. Sin embargo, tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y gracias a las mismas, se inició un dispositivo de búsqueda para localizar a las tres sospechosas.

Así pues, dos de las tres mujeres fueron identificadas y detenidas para ser, posteriormente, trasladadas a dependencias policiales.

Una vez allí, se realizaron las diligencias correspondientes, y posteriormente puestas a disposición del Juzgado de guardia.

Las mismas fuentes refieren que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.