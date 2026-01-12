Identificado tras agredir a una empleada de la gasolinera de la Puerta de Zamora

Agentes de la Policía Nacional han intervenido en la mañana de este lunes en la gasolinera ubicada en la zona de Puerta de Zamora tras recibir un aviso por el comportamiento violento de un individuo.

Según ha podido confirmar este medio, se trata de un hombre conocido en el entorno por protagonizar episodios conflictivos, especialmente cuando se le niega el acceso al citado establecimiento. En esta ocasión, la empleada de la gasolinera le impidió la entrada, lo que provocó una reacción agresiva por parte del sujeto, quien llegó a propinarle un manotazo.

Intervención policial gasolinera puerta de Zamora

Tras personarse en el lugar, los agentes procedieron a la identificación del individuo y al registro de la mochila que llevaba consigo. Testigos presenciales indicaron que en su interior podría haber un cuchillo de grandes dimensiones, aunque por el momento no ha trascendido si el arma ha sido incautada.

La intervención policial se saldó sin detenciones, si bien se ha confirmado que se interpondrá la correspondiente denuncia por lo sucedido. La empleada afectada no ha requerido asistencia sanitaria.