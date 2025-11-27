Identificado un conductor en Villares de la Reina que casi atropella a un agente de tráfico al darse a la fuga

Guardias Civiles del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T) han llevado a cabo una investigación que ha culminado con la identificación de un varón como supuesto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, utilizando un vehículo a motor.

Los hechos se produjeron en el término municipal de Villares de la Reina, cuando el investigado circulaba en un turismo y se acercó a un punto de verificación de alcohol y drogas establecido por la Guardia Civil.

Al aproximarse al control, el conductor realizó un amago de detener el vehículo. Sin embargo, en un giro inesperado, realizó una aceleración brusca en línea recta. Un agente de la autoridad tuvo que lanzarse hacia el arcén de la vía para evitar ser atropellado por el turismo, que inmediatamente emprendió una fuga a gran velocidad.

Tras una ardua investigación realizada por la Unidad G.I.A.T., el conductor pudo ser finalmente identificado. Las actuaciones y diligencias correspondientes han sido remitidas a la autoridad judicial competente para la tramitación del caso.