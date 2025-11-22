Identificado el supuesto autor de los daños producidos al histórico puente 'El Ran', de Valderrodrigo

Guardias Civiles del G.I.A.T del Subsector del Tráfico de Salamanca y del Puesto de Vitigudino han identificado al supuesto autor de los daños ocasionados al denominado puente 'El Ran', de Valderrodrigo, según informa la propia Guardia Civil de Salamanca en sus redes sociales.

Al parecer, el paso de un camión durante el pasado 13 de noviembre provocó que parte del empedrado que limita el puente cayera al río de las Uces, dejándolo inservible para el tránsito. La Guardia Civil precintó el lugar y procedió a esclarecer los hechos.

La importancia del puente radica en que se trata de una obra histórica de gran valor para los vecinos de Valderrodrigo y Valsalabroso. Fue construido a inicios del siglo pasado, en el año 1904.