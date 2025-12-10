Identificado un grupo de jóvenes que usaron una gran bola de Navidad en Ciudad Rodrigo como balón de fútbol

La Policía Local de Ciudad Rodrigo ha identificado a los causantes de los daños en la decoración navideña de la ciudad. Se trata de dos sucesos diferentes, por un lado, un grupo de jóvenes arrancaron una de las bolas navideñas de gran tamaño que decoran la ciudad y, tras golpearla repetidas veces, la utilizaron como si fuera un balón de fútbol. Los implicados se grabaron y subieron el vídeo a redes sociales lo que ha facilitado su identificación.

El segundo incidente tuvo lugar cuando un ciudadano también se grabara y subiera a sus redes sociales un vídeo en el que se veía a un grupo de menores saltando sobre varias bolas navideñas instaladas en la vía pública. Según el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en la imagen se ve a una mujer adulta, responsable de los menores, que no interviene para frenar la conducta, permaneciendo distraída con su teléfono móvil mientras los niños dañan los elementos decorativos.

Los agentes han logrado identificar a la persona adulta y se ha puesto conocimiento de los servicios jurídicos municipales para la tramitación del correspondiente expediente sancionador.

El Ayuntamiento llama a la responsabilidad de los ciudadanos y recuerdas que los hechos descritos pueden aparejar una sanción económica de hasta 750 euros, además de costear los daños causados a los elementos. El Ayuntamiento ha querido felicitar a la Policía Local por su rápida y eficaz actuación, que ha permitido identificar a los responsables de ambos incidentes con celeridad.