Identificados tres jóvenes implicados en actos vandálicos en la zona del Puente Romano

A primera hora de la mañana de este viernes, sobre las 8:00 horas, varias dotaciones de la Policía Local se han personado en las inmediaciones del Puente Romano.

El despliegue, que ha llamado la atención de los viandantes, ha sido motivado por los actos vandálicos que se estaban dedicando a perpetrar tres jóvenes.

Tal y como ha podido saber este medio, los susodichos estaban rompiendo mobiliario urbano y propinando patadas a varias papeleras de la zona.

Así pues, agentes de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar y han interceptado a los jóvenes. Posteriormente, han procedido a su identificación y han sido propuestos para sanción.