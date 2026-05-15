Identifican a 17 personas por tenencia de drogas en nueve locales de ocio de Salamanca

La Policía Nacional y la Policía Local de Salamanca, en una operación conjunta que han realizado en la noche salmantina, han logrado identificar a un total de 17 personas en nueve locales de ocio nocturno repartidos por la capital del Tormes. Unos hechos que han ocurrido en la madrugada del jueves al viernes, 15 de mayo, y donde han propuesto sanciones a todos los identificados.

Entre las dosis incautadas se han encontrado diferentes sustancias estupefacientes como cocaína, hachís y marihuana, siendo uno de los identificados detenido por la Policía Nacional al encontrarse en posesión de diferentes envoltorios de cocaína destinados a la venta al por menor.

Los locales que se han inspeccionado han sido algunos situados en la zona centro de la capital del Tormes, además de la avenida de Portugal y en zonas aledañas. La operación, según han informado fuentes policiales, comenzó a las 23:00 horas dentro del Plan operativo respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio.

Los registros se han efectuado en noventa personas repartidas por la ciudad, tramitando finalmente las 17 actas de denuncia. Además, también se han identificado a otros dos individuos, uno por desobediencia y otro por falta de respeto hacia los funcionarios actuantes.

Al detenido anteriormente, se le intervino una sustancia pulverulenta de color blanco preparada para su venta, además de 285 euros en efectivo que llevaba entre sus pertenencias.