Un implicado en un presunto caso de violencia de género, en paradero desconocido tras darse a la fuga en Peñaranda

Imagen de un coche de la Guardia Civil / FOTO de archivo Guardia Civil.

El pasado martes, 24 de febrero, Peñaranda de Bracamonte fue el escenario de un amplio dispostivo policial protagonizado por la Guardia Civil y la Policía Local del municipio.

Tal y como ha podido confirmar este medio, los agentes se habrían movilizado tras recibir un aviso alertando de un presunto caso de violencia de género.

Sin embargo, a la llegada de las dotaciones policiales al lugar de los hechos, el presunto autor ya había se había dado a la fuga.

Fuentes oficiales han confirmado a Salamanca24horas que el individuo habría huido a través de una ventana logrando, así, evadir a las autoridades.

Desde entonces, permanece en paradero desconocido.

Las fuerzas de seguridad continúan tratando de localizar al presunto implicado y, por el momento, no han trascendido más datos sobre su identidad.