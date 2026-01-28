Implicados en un accidente un camión y tres turismos en Pedrosillo el Ralo con una septuagenaria herida

La nieve anega carreteras y tiñe de blanco Salamanca capital y provincia: imágenes de la nevada de este 28 de enero

Un accidente entre un camión y tres turismos se ha saldado con una mujer de 72 años herida por un latigazo cervical, según han avisado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

El incidente se ha producido a las 11:08 horas, en el punto kilométrico 224 de la A-62, a la altura de Pedrosillo el Ralo, obligando a cortar uno de los carriles hasta la llegada de la Guardia Civil de Tráfico.

Aunque en un principio se alertó de que la mujer herida no precisaba de asistencia sanitaria, finalmente una ambulancia ha acudido hasta el lugar para atender a la misma. Se desconoce si ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Además, el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha atendido un total de 64 llamadas en Salamanca por las incidencias causadas por la nieve. En el conjunto de la región han sido un total de 311.