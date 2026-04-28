Importante dispositivo para rescatar a una persona atrapada en un pozo en el barrio de Tejares

Rescate a un hombre en un pozo en una nave del barrio de Tejares

Múltiples efectivos de emergencias se han desplazado en la noche de este martes, pasadas las nueve y media, hasta el barrio de Tejares para rescatar a una persona que estaba atrapada en el interior de un pozo.

Hasta tres vehículos de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, dos ambulancias y dos patrullas de la de Policía Local han acudido hasta el lugar para rescatar al varón que se había caído a uno de los pozos situados en el interior de una nave abandonada en la misma avenida de Juan Pablo II, en las inmediaciones de la piscina municipal.

Aunque se desconoce el estado exacto de la víctima, Salamanca24horas ha podido confirmar en el lugar de los hechos que la persona atrapada era un varón que cuyo estado no resiste gravedad, presentando síntomas de hipotermia, según confirman los propios bomberos que han trabajado en su liberación.

Los sanitarios desplazados al lugar han explorado al hombre en el interior de una de las ambulancia tras ser llevado en camilla desde el interior de la nave.

Al parecer, aunque el pozo sí contenía agua, no tenía gran profundidad, lo que ha facilitado el rescate, permitiendo una rápida actuación por parte del servicio de bomberos.