Se incendia un camión tras chocar con otro en la A-62, dirección Salamanca
El accidente ha tenido lugar a la altura de Castrillo de la Guareña y ha obligado a cortar la carretera entre los puntos kilómetros 195.3 y 203.4
El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por una colisión entre dos camiones a las 10:30 horas de este sábado 21 de marzo.
Producto de tal choque, que se ha producido en el kilómetro 197 de la A-62, en Castrillo de la Guareña dirección Salamanca, uno de los camiones ha comenzado a arder.
Se ha dado aviso a los Bomberos de Toro y a la Guardia Civil de Tráfico tanto de Zamora, como de Salamanca y Valladolid. Asimismo, se ha cortado la carretera entre los puntos kilómetros 195.3 y 203.4.
Afortunadamente, nadie ha resultado herido.
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