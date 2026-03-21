Se incendia un camión tras chocar con otro en la A-62, dirección Salamanca

Dos camiones colisionan en la A-62 y uno echa a arder

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por una colisión entre dos camiones a las 10:30 horas de este sábado 21 de marzo.

Producto de tal choque, que se ha producido en el kilómetro 197 de la A-62, en Castrillo de la Guareña dirección Salamanca, uno de los camiones ha comenzado a arder.

Se ha dado aviso a los Bomberos de Toro y a la Guardia Civil de Tráfico tanto de Zamora, como de Salamanca y Valladolid. Asimismo, se ha cortado la carretera entre los puntos kilómetros 195.3 y 203.4.

Afortunadamente, nadie ha resultado herido.