Un incendio afecta a varias viviendas habitadas en Villanueva del Conde

Alerta en el municipio serrano de Villanueva del Conde por un incendio que afecta a varias casas habitadas situadas en la calle Don Felicísimo.

El fuego se inició a las 10:40 horas de este martes en un primer inmueble y las llamas rápidamente se propagaron a las colindantes, llegando a afectar a cuatro viviendas más (una manzana de cinco viviendas completa), según las primeras informaciones de los vecinos.

Según el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, ninguna persona ha resultado herida o afectada por el humo.

Incendio en viviendas de Villanueva del Conde

En el lugar, desde primera hora, trabajan hasta tres dotaciones de Bomberos de la Diputación de Salamanca, así como efectivos de la Guardia Civil que se encuentran investigando las causas del origen del incendio.