Un incendio en el almacén de un bar en la calle Concordia moviliza a los Bomberos

Un incendio declarado en el anexo utilizado como trastero de un bar ubicado en la calle Concordia ha movilizado en la tarde de este lunes a tres dotaciones de Bomberos de Salamanca y a la Policía Local.

Al recibir el aviso, los equipos de emergencia se han desplazado rápidamente al lugar, donde al llegar se han encontrado con que el humo había afectado también a los pisos superiores del establecimiento. Para controlar la situación, se ha procedido a la ventilación de estas zonas a través del hueco de la escalera.

Daños materiales del incendio en un bar de la calle Concordia

La rápida reacción de los propietarios del bar ha sido clave para evitar una mayor propagación del fuego ya que, apuntan fuentes oficiales, cerraron la puerta del trastero, logrando así confinar el incendio en ese espacio.

Aunque el resto del bar se vio inundado por el humo, no fue necesario desalojar a los clientes, quienes se encontraban en el exterior, y los pisos superiores estaban desocupados en el momento de los hechos.

Afortunadamente, no se han registrado heridos, pero el suceso sí ha provocado daños materiales en el local.

Las causas del incendio están siendo investigadas.