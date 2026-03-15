Un incendio en un bar moviliza un amplio despliegue de Bomberos a la calle Rodríguez Fabrés

Un incendio en un bar ubicado en la calle Rodríguez Fabrés ha movilizado un amplio despliegue de Bomberos de Salamanca sobre las 6:00 horas de este domingo, 15 de marzo.

Tal y como explica Bomberos a SALAMANCA24HORAS.COM, el incendio se ha producido en la cometida de gas natural, en la parte exterior del local. Aún no se sabe a qué se ha debido, pero "probablemente a un fallo eléctrico". "Ha afectado a la tubería de gas, lo que ha producido mucho humo", explican.

En la intervención, los bomberos han tenido que forzar la puerta, cortar la toma de gas y extinguir las llamas. Hasta tres dotaciones (vehículo escala, vehículo bomba y vehículo mando), junto a un automóvil 4x4 y numerosos coches de Policía Local de Salamanca y Policía Nacional, se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Las operaciones para reestablecer la situación han durado cerca de una hora, 55 minutos.