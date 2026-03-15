Un incendio en un bar moviliza un amplio despliegue de Bomberos a la calle Rodríguez Fabrés
Hasta tres dotaciones y cerca de una hora han sido necesarios para reestablecer la situación
Un incendio en un bar ubicado en la calle Rodríguez Fabrés ha movilizado un amplio despliegue de Bomberos de Salamanca sobre las 6:00 horas de este domingo, 15 de marzo.
Tal y como explica Bomberos a SALAMANCA24HORAS.COM, el incendio se ha producido en la cometida de gas natural, en la parte exterior del local. Aún no se sabe a qué se ha debido, pero "probablemente a un fallo eléctrico". "Ha afectado a la tubería de gas, lo que ha producido mucho humo", explican.
En la intervención, los bomberos han tenido que forzar la puerta, cortar la toma de gas y extinguir las llamas. Hasta tres dotaciones (vehículo escala, vehículo bomba y vehículo mando), junto a un automóvil 4x4 y numerosos coches de Policía Local de Salamanca y Policía Nacional, se han desplazado hasta el lugar de los hechos.
Las operaciones para reestablecer la situación han durado cerca de una hora, 55 minutos.
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