Un incendio en una barredora obliga a intervenir a los bomberos en Salamanca

Un susto a media mañana en Salamanca. Una barredora municipal se incendió este sábado, 16 de agosto, en torno a las 10:40 horas en la calle Alfonso de Castro, lo que obligó a la rápida intervención de los bomberos de la ciudad.

El vehículo comenzó a arder mientras realizaba tareas de limpieza en la vía, generando una densa humareda que alertó a vecinos y conductores que transitaban por la zona. De inmediato, se dio aviso a los servicios de emergencia, que desplazaron una dotación del parque de bomberos de Salamanca.

La rápida actuación permitió controlar el incendio en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran a otros vehículos estacionados o a las fachadas cercanas. Aunque la barredora sufrió importantes daños materiales, no hubo que lamentar heridos.

La presencia de los bomberos atrajo la atención de numerosos curiosos, aunque la situación quedó normalizada con celeridad y la calle recuperó la circulación poco después. Por el momento, se investigan las causas del fuego, que podría estar relacionado con un fallo mecánico.

El suceso resalta la importancia de la rápida respuesta de los equipos de emergencia, que impidieron mayores consecuencias en pleno casco urbano.