Un incendio en la calle del Arco moviliza a los Bomberos de Salamanca

Los bomberos sofocan un incendio con papeles y cartones en un portal de la calle Arco

Este domingo 4 de enero, la calle del Arco, en Salamanca, se ha convertido en el escenario de dos sucesos.

Primero, se han incendiado unos cartones que se encontraban en el portal de un establecimiento vacío. Hasta el local, se ha desplazado una dotación de Bomberos para sofocar las llamas lo antes posible.

Asimismo, horas más tarde, un camión de limpieza ha derribado una farola colocada sobre la acera de la misma vía. Agentes de la Policía Local de Salamanca han acudido al lugar de los hechos.