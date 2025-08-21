Un incendio junto al camping de Cabrerizos moviliza a los bomberos

Un fuego junto al camping de Cabrerizos ha movilizado hasta tres medios de los bomberos de la Diputación de Salamanca, que han sofocado las llamas rápidamente tras el aviso por parte del Servicio de Emergencias del 1-1-2.

Asimismo, y según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el propio incendio no habría afectado al entorno del Monasterio de San José, Carmelitas Descalzas, a pesar de la cercanía.

Del mismo modo, las consecuencias no han sido de gravedad y se ha conseguido controlar el fuego en poco lapso de tiempo al tratarse de un incendio de pasto sobre las 21:00 horas.