Un incendio junto al camping de Cabrerizos moviliza a los bomberos
El incidente ha ocurrido pasadas las 19:20 horas de la tarde de este jueves, 21 de agosto, y por suerte no ha causado estragos graves
Un fuego junto al camping de Cabrerizos ha movilizado hasta tres medios de los bomberos de la Diputación de Salamanca, que han sofocado las llamas rápidamente tras el aviso por parte del Servicio de Emergencias del 1-1-2.
Asimismo, y según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el propio incendio no habría afectado al entorno del Monasterio de San José, Carmelitas Descalzas, a pesar de la cercanía.
Del mismo modo, las consecuencias no han sido de gravedad y se ha conseguido controlar el fuego en poco lapso de tiempo al tratarse de un incendio de pasto sobre las 21:00 horas.
