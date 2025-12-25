Un incendio junto a una chimenea moviliza a los bomberos en Cabrerizos

Un incendio en una vivienda de la calle Calderón de la Barca, en Cabrerizos, obligó a intervenir a los Bomberos de la Diputación pasadas la una de la madrugada de este jueves.

El fuego se originó en varios objetos que se encontraban junto a la chimenea de la casa.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos, que actuaron con rapidez y lograron controlar el incendio en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

El suceso se saldó únicamente con daños materiales en la zona afectada.