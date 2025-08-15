El incendio de Cipérez sigue avanzando en dirección al embalse de la Almendra

Hasta tres incendios con Índice de Gravedad 2 han tenido lugar de forma simultanea en Salamanca durante la jornada de este domingo. Todos ellos siguen activos, aunque el menos preocupante es el de La Sagrada que tuvo lugar en el casco urbano del pueblo y no ha saltado al campo.

Preocupante es la situación del incendio de Ciperez, que ha avanzado a gran velocidad. Desde los servicios de extinción aseguran que a mediodía el fuego había recorrido ya 20 kilómetros en un terreno de dehesa con árboles dispersos. El avance del fuego ha obligado a evacuar Gejo de los Reyes y Cerezal de Puertas, cuyos vecinos han sido trasladados hasta Ledesma.

El trabajo de los servicios de extinción se ha centrado en salvar un depósito de propano de una fábrica de obleas en Cipérez, cosa que finalmente lograron y en salvar las poblaciones. Aseguran que todavía queda un enorme trabajo para cerrar los flancos del incendio y que la cabeza avanza hacia el embalse de la Almendra, donde los servicios de extinción esperan poder empezar a cerrar el perímetro de los flancos. Un incendio que ha arrasado con casas en la localidad de Cerezal de Puertas, naves y granjas en todo su recorrido.

Incendio forestal en El Payo, ICAL José Vicente (11).jpg

En cuanto al incendio de El Payo, los servicios de emergencia aseguran que su prioridad ha sido trabajar en el flanco izquierdo para proteger el pueblo. En el derecho no han podido trabajar de la misma manera y es el que centrarán ahora todos los esfuerzos una vez que el pueblo está completamente seguro. La bajada del viento facilitará las labores de extinción durante la noche por lo que el objetivo de los servicios de extinción será poder empezar a cerrar poco a poco el perímetro. Este incendio ha tenido además un problema con las pavesas que está lanzando el fuego hasta 300 metros por detrás del operativo del INFOCAL, lo que obliga a los bomberos forestales a incrementar las medidas de seguridad para evitar nuevos focos y no verse atrapados entre dos fuegos.