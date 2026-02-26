El incendio de un coche en la A-50, a la altura de Cordovilla, moviliza a los bomberos

En la tarde de este jueves, alrededor de las 18:00 horas, los Bomberos de la Diputación de Salamanca se han personado en la A-50.

Tal y como ha podido saber este medio, la intervención habría sido motivada por el incendio de un coche, que habría echado a arder en el kilómetro 78, a la altura de Cordovilla.

Coche echa a arder en la A50

Una vez en el lugar de los hechos, los Bomberos han procedido a efectuar las correspondientes labores extinción. Asimismo, agentes de la Guardia Civil se han movilizado hasta el punto de incidente para regular el tráfico de la zona.

Producto de las llamas, el turismo ha quedado completamente calcinado y, en principio, el incidente no se ha saldado con heridos.