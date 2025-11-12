Un incendio en un corral en Tenebrón moviliza a los bomberos de Ciudad Rodrigo

Los bomberos del parque provincial de Ciudad Rodrigo han intervenido este miércoles en un incendio en el casco urbano de Tenebrón. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 18.57 horas de la tarde alertando de un fuego en un corral en las inmediaciones de la SA-220 ya que el fuego era visible desde la carretera que cruza el municipio.

Todo indica que el fuego se habría iniciado en unas maderas en el interior del corral que no guardaba animales, por lo que los daños han sido solo materiales. Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una dotación desde el parque de Miróbriga.