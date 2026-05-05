Un incendio en un cuadro eléctrico moviliza a los bomberos en la calle Pintores

Incendio en un cuadro eléctrico de un portal en la calle Pintores

Un pequeño incendio en el cuarto de contadores de un edificio de la calle Pintores ha obligado a intervenir a los bomberos sin que se hayan registrado daños de consideración.

El incendio se ha producido en el número 26 de esta vía minutos antes de las 18:00 horas de este martes, cuando varios vecinos detectaron olor a quemado procedente del cuadro de luces y dieron aviso inmediato a los Bomberos de Salamanca.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos, que actuaron con rapidez para sofocar el fuego.

Durante la intervención, la calle permaneció cortada al tráfico.