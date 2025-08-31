Un incendio en el cuadro eléctrico de una vivienda obliga a intervenir a los bomberos en la calle San Quintín

⁠Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han intervenido a primera hora de la tarde de este domingo en un edificio situado en la calle San Quintín, en pleno centro de Salamanca, tras registrarse un incendio en el cuadro eléctrico de una vivienda.

El aviso, informan fuentes oficiales, se recibió alrededor de las 15:30.

Incendio en el cuadro eléctrico de un domicilio en la calle San Quintín

Los efectivos se desplazaron al lugar para controlar la situación, junto a agentes de la Policía Nacional.

Cabe destacar que el incidente no se ha saldado con heridos puesto que las dos personas que se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos, ha podido saber este medio, lograron salir por su propio pie de la vivienda.

También se ha requerido la presencia de varios técnicos para gestionar complicaciones derivadas en la electricidad.