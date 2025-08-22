Un incendio originado en Morasverdes, a cincuenta metros del pueblo, moviliza a más de una decena de medios
El fuego se habría declarado a las 15:40 horas y, en estos momentos, continúa activo
Un incendio declarado en la tarde de este viernes en el municipio salmantino de Morasverdes ha obligado a desplegar un operativo de extinción, con más de una decena de medios trabajando sobre el terreno.
Según han confirmado fuentes oficiales, las llamas se habrían originado alrededor de las 15:40 horas, a escasos cincuenta metros del propio pueblo, informan estas mismas fuentes.
Los equipos de extinción -dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer, dos ELIF y dos helicópteros- continúan actuando en la zona para tratar de estabilizar el incendio, el cual ha provocado una inmensa columna de humo, y evitar que avance hacia el pueblo o áreas forestales de mayor riesgo.
Por el momento, no se han ofrecido datos sobre la superficie afectada ni sobre las posibles causas del fuego.
Salamanca24horas.com ampliará esta información
También te puede interesar
Lo último