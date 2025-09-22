Un incendio en un domicilio en la Puerta de Zamora moviliza a los bomberos

Alrededor de las 17:40 horas de este lunes, dos dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han tenido que abrirse paso entre el tráfico de la céntrica avenida Mirat, generando sorpresa entre los viandantes que a esa hora transitaban por uno de los puntos más concurridos de la capital.

El operativo se ha activado rápidamente y los testigos han podido apreciar, desde la calle, el humo saliendo de la ventana de uno de los edificios situados en la zona.

De momento, no ha trascendido si ha sido necesaria asistencia sanitaria así como tampoco la evaluación de los daños materiales.

La presencia de los camiones de Bomberos en una de las arterias principales de la ciudad ha provocado expectación entre peatones y conductores, aunque la circulación ha sido regulada por agentes de la Policía Local durante el tiempo que ha durado la intervención.