Un incendio en el edificio de I+D+i de la Universidad en la calle Espejo moviliza a los bomberos

Un incendio en el edificio de I+D+i de la Universidad de Salamanca, ubicado en la calle Espejo, ha movilizado a tres dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca. El incidente ha tenido lugar pasadas las tres y media de la tarde cuando alertaban al servicio de Emergencias 112 de la Junta de Castilla y León de un fuego iniciado en un cuadro de luz de las instalaciones.

Las tres dotaciones se han desplazado desde el parque de bomberos hasta el céntrico edificio para realizar las comprobaciones pertinentes en los sistemas ya que los propios trabajadores habrían podido sofocar el fuego, así como el origen y la causa del incendio.

Incendio en el edificio multiusos de la USAL

El incidente se ha saldado sin heridos y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado tamibén la Policía Local y la Policía Nacional.

El Edificio Multiusos I+D+i de la Universidad de Salamanca, situado en la calle Espejo de Salamanca se dedica a la investigación , el desarrollo y la innovación, cuenta con 28 laboratorios y espacios de trabajo para científicos e inestigadores y desarrolla proyectos de investigación y transferencia tecnológica.