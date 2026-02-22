Un incendio en un garaje en Calvarrasa de Abajo moviliza a los bomberos

En la noche de este domingo, alrededor de las 22:00 horas, Bomberos de la Diputación de Salamanca se han movilizado hasta Calvarrasa de Abajo con motivo de un incendio.

El fuego se habría originado en la cochera de una vivienda unifamiliar a consecuencia de una microexplosión en la caldera de gasoil.

Una vez personados en el lugar, los bomberos han procedido a efectuar labores de extinción y ventilación. El incidente se ha saldado únicamente con daños materiales, sin que haya que lamentar heridos.