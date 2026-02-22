Un incendio en un garaje en Calvarrasa de Abajo moviliza a los bomberos

El origen de las llamas habría sido una microexplosión en la caldera de gasoil

Bomberos Diputación. Foto de archivo
En la noche de este domingo, alrededor de las 22:00 horas, Bomberos de la Diputación de Salamanca se han movilizado hasta Calvarrasa de Abajo con motivo de un incendio.

El fuego se habría originado en la cochera de una vivienda unifamiliar a consecuencia de una microexplosión en la caldera de gasoil.

Una vez personados en el lugar, los bomberos han procedido a efectuar labores de extinción y ventilación. El incidente se ha saldado únicamente con daños materiales, sin que haya que lamentar heridos.

