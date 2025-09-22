Un incendio en las inmediaciones de la carretera de Matilla genera una gigantesca columna de humo

Incendio de rastrojos en la carretera de Matilla de los Caños

Una imponente columna de humo ha despertado la curiosidad y la preocupación de numerosos vecinos de Salamanca pasadas las 10:00 horas de este lunes.

El denso humo, de dimensiones gigantescas, ha sido visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que ha generado expectación e inquietud entre los salmantinos, testigos del mismo.

Tal y como ha podido confirmar este medio de la mano de fuentes oficiales, se trataría de un incendio de rastrojos localizado en la carretera de Matilla y que ha movilizado hasta un total de trece medios para su extinción: dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, dos autobombas y una cuadrilla helitransportada.

Policía Local corta la carretera a Matilla

Las llamas ya han sido apagadas por los medios desplegados, que se encuentran realizando labores de refresco. Para facilitar dicho trabajo, la Policía Local de Salamanca ha cortado el acceso a la carretera de Matilla y desviado el tráfico.