El incendio de Navasfrías, extinguido y probablemente intencionado

El incendio de Navasfrías ha sido decretado, en la mañana de este viernes, como extinguido.

El fuego, que se inició el pasado 18 de agosto a las 9:30 horas y se trató del segundo en la zona suroeste de la provincia en apenas cuatro días, obligó a desplegar un importante dispositivo de emergencia.

De hecho, en total se llegaron a movilizar hasta 30 medios entre agentes medioambientales, cuadrillas terrestres, unidades helitransportadas (ELIF), autobombas, bulldozer y varios helicópteros.

Por el momento se desconoce la superficie total calcinada, ya que las hectáreas afectadas continúan en proceso de perimetración, según han señalado fuentes oficiales.

Lo que sí han referido estas mismas fuentes es que la causa del incendio apunta a ser intencionada, un extremo que ha activado la correspondiente investigación para esclarecer lo sucedido.