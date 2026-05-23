Un incendio obliga a desalojar una discoteca en la calle Bermejeros

A las 4:45 horas de la madrugada de este sábado, un aviso alertando de un incendio en una céntrica discoteca ubicada en la calle Bermejeros ha movilizado a los Bomberos del Ayuntamiento y a los agentes de la Policía Local.

Tal y como ha podido confirmar este medio, finalmente se trató de un conato de incendio originado en un almacén ubicado en la entrada del local de ocio nocturno. Los propios trabajadores del lugar lograron extinguir las llamas antes de la llegada de los Bomberos, cuya intervención se limitó a efectuar labores de ventilación.

A modo preventivo, se procedió a desalojar la discoteca y el incidente no se ha cobrado heridos.

La causa que habría desencadenado el suceso, refieren fuentes oficiales, se encuentra en investigación aunque, eso sí, todo apunta a que el origen se trataría de una colilla encendida que habría prendido unos cartones.

Además de estar intervención, los agentes de la Policía Local han actuado en otras dos ocasiones a lo largo de esta madrugada.

A las 1:40 horas, los funcionarios procedieron a interponer una denuncia por el uso de petardos en Gran Vía mientras que, a las 3:32 horas, procedieron al decomiso de sustancias estupefacientes en la Plaza del Mercado.