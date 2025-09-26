Un incendio originado en la chimenea de un domicilio en Valverdón moviliza a los bomberos

El aviso era recibido a las 17:28 horas por los servicios de emergencia y en el lugar, asimismo, se han personado agentes de la Guardia Civil

Poco antes de las 17:30 horas de la tarde de este viernes, dos dotaciones de bomberos de la Diputación, así como agentes de la Guardia Civil, se han trasladado hasta la urbanización Vega de Abajo, perteneciente al término municipal de Valverdón, con motivo de un incendio en uno de los domicilios allí ubicado; concretamente, en la calle del Agua.

Tal y como ha podido saber este medio, el hollín acumulado en la chimenea se ha quemado y, a su llegada, los bomberos han procedido a sanear la zona. Finalmente, se han retirado cuando ya no había temperatura.

El incidente, han confirmado fuentes oficiales, no se ha cobrado daños materiales.

