Un incendio originado en el tejado de una casa obliga a evacuar de madrugada una vivienda colindante en Ledesma

El tejado de la casa tenía paja, lo que provocó, con prontitud, la extensión de las llamas, según los bomberos

Incendio de una vivienda en Ledesma
Incendio de una vivienda en Ledesma | Asociación Bomberos de Ledesma

El incendio de una vivienda en la localidad de Ledesma originado de madrugada, a las 05:30 horas de este miércoles, requirió de la intervención de los bomberos del municipio, así como de la Guardia Civil de Salamanca.

El incendio se originó en el tejado, no afectando al resto de dependencias, según informan fuentes de bomberos de la Diputación. Tras comprobar que el propietario de la vivienda se encontraba fuera de la misma y en buen estado, la Guardia Civil procedió a desalojar por seguridad la vivienda colindante hasta que llegaron los efectivos de extinción de incendios.

Incendio de una vivienda en Ledesma
Incendio de una vivienda en Ledesma | Guardia Civil de Salamanca

Al parecer, y según ha podido saber Salamanca24horas, el tejado de la casa tenía paja, lo que alimento y provocó la extensión de las llamas con prontitud.

Los bomberos de Ledesma estuvieron actuando alrededor de dos horas hasta que finalizaron la intervención.

Incendio de
Incendio de | Asociación Bomberos de Ledesma
Incendio de una vivienda en Ledesma
Incendio de una vivienda en Ledesma | Guardia Civil de Salamanca

También te puede interesar

Lo último

stats