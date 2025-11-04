Un incendio de pacas de paja en una nave a la salida de Sando moviliza a los bomberos y a la Guardia Civil

Incendio en una vivienda en la urbanización de Valdelagua con presencia de bomberos, Policía Local y Guardia Civil

Un incendio se ha declarado en la madrugada de este martes en una nave agrícola que almacenaba una gran cantidad de pacas de paja, ubicada en la carretera DSA-418, a la salida de la de Sando.

El aviso a los servicios de emergencia se produjo a las 6:00 horas.

La situación ha requerido la movilización de los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que están trabajando en el lugar para extinguir completamente el fuego que afecta al material combustible. Asimismo, la Guardia Civil también se encuentra en la zona, colaborando en las tareas de seguridad y asistiendo a los equipos de extinción.

Las autoridades han confirmado que no se han registrado heridos en el incidente.

Las labores se centran ahora en la extinción total y en la remoción de los restos para evitar posibles rebrotes.