Un incendio junto al parque de Valhondo y una densa humareda en un bar del Rollo movilizan a los bomberos de Salamanca

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han protagonizado dos intervenciones durante la tarde-noche de este martes, 2 de septiembre. Primeramente, pasadas las 20:00 horas, se han desplazado a la calle Poeta Jesús Rasureros -cerca del parque de Valhondo- para extinguir un fuego iniciado en un solar.

Las llamas han calcinado unos arbustos que marcaban el límite entre varias parcelas. La rápida actuación de los bomberos, que también han realizado labores de refresco para evitar que el fuego se reavivara, ha impedido que el área afectada fuera aún mayor.

La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a asegurar la circulación por la zona y a esclarecer lo ocurrido. No ha trascendido la causa del incendio, indeterminada en el momento del aviso.

Incendio junto al parque Valhondo | S24H

A las 21:51 horas, los bomberos se han trasladado hasta un bar de la calle La Coruña, en El Rollo, por otro aviso de incendio. De la cocina del establecimiento salía una gran cantidad de humo procedente de una cazuela al fuego, por lo que han retirado el recipiente y efectuado labores de ventilación.

Una persona que se encontraba en el interior del bar ha tenido que ser atendida por personal sanitario ante el riesgo de que hubiera sufrido una intoxicación por humo.