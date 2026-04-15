Un incendio en un edificio de el Paseo de la Estación originado por una manta eléctrica deja cuantiosos daños

Un incendio declarado en una vivienda situada en el Paseo de la Estación, a la altura de los números 61-69, en un tercer piso, ha obligado a movilizar a varios servicios de emergencia a las 4:30 horas de la mañana de este miércoles.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el fuego se habría iniciado en una manta eléctrica, ya que la caldera general del edificio llevaba varios días averiada, lo que habría conllevado a varios vecinos a utilizar sistemas de calefacción alternativos como radiadores y mantas eléctricas.

El incendio se habría originado cuando la manta eléctrica de la vivienda comenzó a arder, propagándose con gran rapidez. En apenas unos minutos, las llamas habrían afectado de forma muy grave al interior del inmueble, que ha quedado prácticamente calcinado y teniendo que ser atendida por inhalación de humo una mujer de 80 años.

El fuego también ha afectado a la fachada del edificio y ha alcanzado a los pisos superiores. Los vecinos del cuarto y quinto piso han tenido que permanecer confinados en sus viviendas al no poder utilizar la escalera, que ha quedado completamente invadida por el humo hasta la llegada de los Bomberos.

Durante la intervención, fue rescatado un gato, cuya propietaria es la mujer que residía en la vivienda calcinada. El animal fue posteriormente atendido por el servicio veterinario.

Los daños materiales son importantes, no solo en la vivienda afectada, sino también en los pisos inferiores. En estos últimos, la rotura interna de una tubería vinculada a un radiador ha provocado una fuga de agua que ha terminado ocasionando inundaciones, al parecer debido a la demora en localizar la llave de corte.

Hasta el lugar se han desplazado varios efectivos de Bomberos, Policía Local y una ambulancia.