Un incendio de pasto en las inmediaciones de Aldeaseca de Armuña moviliza a los bomberos

Un incendio de pasto originado alrededor de las 17:00 horas en las inmediaciones de Aldeaseca de la Armuña ha movilizado, en la tarde de este lunes, hasta cinco medios de extinción.

Tal y como ha podido saber este medio, el fuego se encontraba próximo a algunas casas aunque, dada la rápida y efectiva intervención de los Bomberos de la Diputación, las labores de extinción se han prolongado poco más de una hora.

Incendio Aldeaseca de Armuña

Asimismo, agentes de la Guardia Civil se han personado en el lugar.

Por el momento se desconoce la superficie total quemada y las causas, por su parte, se encuentran en investigación.