Salamanca se convierte en el escenario de dos incendios durante la madrugada del sábado

Durante la madrugada de este sábado 6 de septiembre, el primero de las fiestas de Salamanca, la provincia ha sido el escenario de dos incendios: uno en el municipio de La Cabeza de Béjar y el otro en la capital charra.

En La Cabeza de Béjar, el incendio forestal comenzó a las 2:40 horas y no ha sido hasta las 07:30 horas de este domingo que ha pasado a considerarse controlado. Hasta ocho medios (agentes medioambientales, autobombas y cuadrillas terrestres) se han desplazado al lugar de las llamas y aún permanecen seis.

Mientras, en del capital, se ha desarrollado en la calle Poeta Jesús Rasueros. Se trata de un incendio de pastos, alrededor de las 05:00 horas, que ha requerido de la actuación de Bomberos. Con rapidez, han podido sofocar las llamas y terminar con el incidente.

Otros sucesos

Asimismo, la Policía Local de Salamanca, recoge en su parte de sucesos una tasa de alcoholemia superior a 0.60mg/l.

Este tipo de incidentes son ya frecuentes en las jornadas nocturnas de la capital charra, aunque no por ello menos peligrosas. En esta caso, esta tasa se detectó en torno a las 03:15 horas, en Gran Vía, a la altura del número 2 y con motivo del control preventivo de la Policía Nacional.