Salamanca se convierte en el escenario de dos incendios durante la madrugada del sábado
Uno de los incendios ha tenido lugar en la capital charra, en la calle Poeta Jesús Rasueros, y el otro en el municipio de La Cabeza de Béjar
Durante la madrugada de este sábado 6 de septiembre, el primero de las fiestas de Salamanca, la provincia ha sido el escenario de dos incendios: uno en el municipio de La Cabeza de Béjar y el otro en la capital charra.
En La Cabeza de Béjar, el incendio forestal comenzó a las 2:40 horas y no ha sido hasta las 07:30 horas de este domingo que ha pasado a considerarse controlado. Hasta ocho medios (agentes medioambientales, autobombas y cuadrillas terrestres) se han desplazado al lugar de las llamas y aún permanecen seis.
Mientras, en del capital, se ha desarrollado en la calle Poeta Jesús Rasueros. Se trata de un incendio de pastos, alrededor de las 05:00 horas, que ha requerido de la actuación de Bomberos. Con rapidez, han podido sofocar las llamas y terminar con el incidente.
Otros sucesos
Asimismo, la Policía Local de Salamanca, recoge en su parte de sucesos una tasa de alcoholemia superior a 0.60mg/l.
Este tipo de incidentes son ya frecuentes en las jornadas nocturnas de la capital charra, aunque no por ello menos peligrosas. En esta caso, esta tasa se detectó en torno a las 03:15 horas, en Gran Vía, a la altura del número 2 y con motivo del control preventivo de la Policía Nacional.
