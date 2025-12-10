El incendio de un patinete eléctrico provoca la evacuación de un edificio en la calle Bolívar

En la tarde de este miércoles, pasadas las 16:30 horas, una gran cantidad de humo en el interior de un edificio situado en la calle Bolívar ha alarmado a los vecinos de la zona.

La fuerte humareda, acumulada en varias zonas comunes del bloque como el ascensor y las escaleras, ha obligado a los residentes a iniciar por su cuenta la evacuación del edificio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Según ha podido saber Salamanca24horas, el incendio se habría originado en el interior del tercer piso del número 37, donde un patinete eléctrico habría comenzado a arder por causas que se investigan.

Minutos más tarde, efectivos de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos se han personado en el lugar, procediendo entonces a asegurar la zona y sofocar las llamas. Asimismo, se ha cortado la calle para favorecer las labores de extinción y ventilación.

Por el momento se desconoce el alcance de los posibles daños materiales aunque, eso sí, el 1-1-2 ha confirmado que no se ha solicitado asistencia sanitaria.