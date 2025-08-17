El incendio de El Payo habría arrasado con al menos 3.500 hectáreas, según las primeras estimaciones

El incendio declarado el viernes en el término municipal de la localidad salmantina de El Payo, que obligó a desalojar a los vecinos y que alcanzó el Nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) apenas dos horas después de iniciarse, habría calcinado más de 3.500 hectáreas, según las primeras estimaciones.

Según informaciones del Servicio de Medio Ambiente de la Junta recogidas por la agencia Ical, una primera estimación señala que el fuego habría quemado 3.530 hectáreas. Sin embargo, se está a la espera de una medición más exacta una vez el incendio sea extinguido definitivamente y se compruebe sobre el terreno el perímetro y las zonas verdes que han quedado dentro del mismo.

Actualmente, a las 19:30 horas del domingo 17 de agosto, el fuego de El Payo continúa activo, con Nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial y 16 medios de extinción desplegados en la zona.