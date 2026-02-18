Un incendio tras un presunto robo en una librería en Alba de Tormes obliga a intervenir a los bomberos

Dos dotaciones de bomberos del parque de Villares de la Reina han tenido que desplazarse a primera hora de la mañana de este miércoles para sofocar un incendio en Alba de Tormes.

A poco más de las ocho saltaba la alerta por un fuego en una librería de la villa ducal. El primer aviso recibido por los bomberos de la Diputación alertaba de un robo en el establecimiento que había terminado con un fuego, que en un primer momento no parecía ser de grandes dimensiones. Sin embargo, la librería situada en pleno centro de Alba de Tormes, en la calle Antonio Álamo Salazar, una calle estrecha y con viviendas colindantes ha hecho que salgan dos dotaciones del parque por seguridad.

Incendio librería alba de Tormes (2)

El incidente ha causado revuelo entre los vecinos de la zona que se han sorprendido al ver allí las dos dotaciones de bomberos a primera hora de la mañana, ya que apenas había humo en la calle, tan solo un poco de olor a quemado, según testigos presenciales.