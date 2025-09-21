Se incendia una puerta exterior del Convento-Museo Las Claras

En la tarde de este domingo 21 de septiembre, el Convento-Museo Las Claras ha sido el escenario de un pequeño incendio, que ha obligado a dos dotaciones de Bomberos de Salamanca a desplazarse hasta allí.

Tal y como confirma el cuerpo a Salamanca24Horas.com, el incendio se ha producido en una de las puertas exteriores del edificio público, en concreto, en el número 13 de la calle Lucero.

Una vez se han personado allí, los Bomberos han tenido que extinguir las llamas, proceder a la apertura forzosa de la puerta y ventilar el interior del edificio. Con rapidez y eficiencia, han logrado sovocar el incendio y restablecer la normalidad.